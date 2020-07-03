Мы приближаемся к точке кипения, когда Америка скажет свое слово. Можно верить или не верить опросам авторитетных институтов относительно того – доверяют ли американцы своему президенту?, однако это один из индикаторов состояния общества. К тому же немаловажная часть политической ландшафта.

На сегодня мы имеем четыре насущных составляющих в жизни народа Америки и его отношения к власти.

Первое – вирусная пандемия. Второе – протесты и погромы. Третье – медицинская страховка "Медикэре" (или Обамакэре). Четвертое – взаимоотношения президента с Путиным и Россией. По всем пунктам Трамп проигрывает 0 : 2.

Итак, пункт первый - пандемия Covid19. Трампа предупреждали об опасности пандемии еще в январе как эксперты, так и разведка. Тот отмахивался – "это все шутки демократов". Однако, эти "шутки" очень быстро обернулись для него и для всех настоящим бедствием и теперь Трамп не знает – что с этим делать? Экономика замерла и стремительно начала съеживаться, как шагреневая кожа. Безработица достигла невиданного размаха и все индексы рынка покатились вниз. Это поставило под угрозу достижения Трампа в экономике, хотя их по сути и не было, но о них много говорилось. Как теперь выигрывать выборы? В мае Трамп начал настойчиво говорить об "открытии штатов" и возобновлении бизнеса. Ряд республиканских губернаторов его послушало и в итоге их штаты получили новый всплеск заболеваемости. Теперь уже Белый дом не настаивает ни на чем, там в полной растерянности.

Второе – протесты и погромы после убийства полицейским темнокожего Флинта. Они свалились на Белый дом нежданно- негаданно. Протестанты не только начали громить полицейские участки с машинами и захватывать целые кварталы в ряде городов, но и добрались до памятников основателям Америки, сбрасывая их с пьедесталов. Трамп молчал, а его окружение пыталось свалить вину за все происходящее на демократов. Опять все пошло не так. Прежде всего, ряд экспертов уже отметило, что беспорядки охватили в основном те города, где мэрами являлись демократы и где у Трампа идет борьба за избирателей. Расчет был очень простой - недовольство жителей управлением демократов должно было дать Трампу дополнительные голоса. Опять прокол. Тут мы зададимся вопросом – почему в городах Новой Англии, где все конгрессмены и сенаторы, а также губернаторы штатов, – демократы, никаких беспорядков не наблюдается? Ответ простой – в этих штатах Трамп не имеет никаких шансов на победу при любом раскладе. Хаос охватил те города, где развернулась активность соцсетей не без участия "пригожинских троллей" вкупе с замаскированными сторонниками Трампа. На некоторых городских протестах и беспорядках слышалась русская речь организаторов. Немаловажный нюанс всплеска насилия заключался в том, что суды в большинстве штатов все еще закрыты в связи с пандемией и арестовывать участников погромов просто не имело никакого смысла – больше суток полиция держать их без суда не могла.

Третье, - медицинская страховка "медикэре" или как ее еще называют "обамакэре". Не так давно Трамп инициировал подачу в Верховный суд иск с требованием отменить эту, как там говорится, "антиконституционную" страховку. Если такое вдруг произойдет, то более 20 миллионов американцев, в основном пожилых людей, лишатся в разгар пандемии медицинской страховки. Надо ли быть ясновидцем, чтобы предвидеть после этого результаты выборов в ноябре? Трампу в таком случае лучше вообще снять свою кандидатуру еще до осени, не дожидаясь разгромных результатов.

Четвертое, - взаимоотношения Трампа с Россией и Путиным. Это по большому счету мало волнует американского избирателя, если дело не касается жизни американских граждан. И тут мы получаем очередной сюрприз – как сообщили на днях ряд западных газет: повстанцы талибана могли получать от ГРУ весьма приличное вознаграждение за убийство американских военнослужащих. Очередной скандал очень быстро докатился до Белого дома. Вначале Трамп молчал, однако вскоре вынужден был оправдываться: ничего об этом не знал и ничего не ведал. Знал он или нет, теперь уже не имеет значения и в Сенате будут готовиться слушания по данному поводу. Сторонники Трампа продолжают крутить "заезженную пластинку" о том, что никакой другой президент США не вводил больше санкций против России, чем их любимец. Эти сторонники – фанаты Трампа отказываются понимать одну простую вещь – ни один из этих законов по санкциям против России не инициировался Администрацией Трампа, все они готовились в Конгрессе и Трамп их лишь подписывал. Не подписать он их мог, потому что законы принимались абсолютным большинством в Конгрессе и Сенате и вето Трампа легко преодолевалось. У Трампа просто не другого выбора, как их подписать. Более того, - никто и никогда из этих фанатов Трампа не сможет объяснить: почему Трамп принудил Сенат, где у него большинство сенаторов- республиканцев, "положить под сукно" очередной закон по санкциям против России, имеющий название DETER Act. Как уверяют политические эксперты не только у демократов, но и у республиканцев, - в случае принятия такого закона, экономика России сложится за два года. Москва приложила немало усилий, чтобы Белый дом не дал хода этому закону. В нем предусматривался отказ от сотрудничества с Россией в сфере добычи энергоресурсов и многое другое, как отключение SWIFT, что нанесло бы российской экономике смертельный удар.

В этой связи можно сделать вывод, – победа Трампа будет для Украины если не катастрофой, то большой проблемой, тогда как Кремль будет торжествовать. Надеемся, этого не произойдет.