США презентовали новейшее мощное вооружение: появилось видео

Военно-морские силы США взяли на свое вооружение новый десантный корабль-док USS Portland (LPD-27). Он будет оснащен лазерным оружием.

Накануне прошла торжественная церемония введения судна в строй. Видео опубликовано в Twitter ВМС США.

Отмечается, что корабль будет флагманом на международных военно-морских учениях RIMPAC 2018, которые пройдут летом на Гавайях. После этого на нем установят пушку.

Новости КНДР отказалась от испытаний ядерного оружия

USS Portland предназначен для перевозки 800 морских пехотинцев США. Он также может нести вертолеты Sikorsky CH-53E Sea Stallion и конвертопланы MV-22 Osprey, пишет "Лента.ру".

Также судно может использоваться для запуска и восстановления десантных кораблей и транспортных средств-амфибий.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Военно-воздушные силы США заключили с Lockheed Martin контракт на 928 миллионов долларов на создание первой американской гиперзвуковой управляемой ракеты.