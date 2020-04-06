США предсказали "второй Перл-Харбор" из-за пандемии коронавируса, в связи с чем президент Дональд Трамп заявил, что в Нью-Йорк введут войска.

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Об экстренных мерах он рассказал во время брифинга в Белом доме в субботу, 4 апреля, передает CNBC.

В город планируют отправить 1 тысячу военнослужащих, так как в Нью-Йорке сложилось одно из самых тяжелых положений с коронавирусной инфекцией. Трамп также анонсировал отправку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в город и штат Нью-Йорк. Сейчас на складах есть 10 тысяч таких аппаратов, сказал Трамп.

Трамп вводит в Нью-Йорк войска из-за коронавируса

Президент также сообщил, что "тысячи и тысячи" военных также будут отправлены на помощь штатам США. По словам Трампа, в число командированных военнослужащих войдут военные медики, медсестры и врачи.

Другие участники пресс-конференции поддержали президента и предрекли США "самый трудный период, сравнимый с Перл-Харбором".

По словам главного хирурга США Джерома Адамса, неделя, на которой ожидается пик вспышки заболеваемости в стране, "станет нашим Перл-Харбором". "Это будет наше 11 сентября. Самый тяжелый момент для многих американцев за всю их жизнь", – предупредил он.

США предсказали "второй Перл-Харбор" из-за коронавируса

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи также подтвердил, что американцев ждет плохая неделя, и им нужно "пристегнуться". "Многих это шокирует, это, безусловно, очень неприятное зрелище", – добавил он.

Фаучи добавил, что пока вспышка коронавируса SARS-CoV-2 не находится под контролем. "Это было бы ложное утверждение. Но мы изо всех сил пытаемся взять под контроль", – резюмировал он.

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/1hZPOGtyl9 — The White House (@WhiteHouse) April 4, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за стремительно распространения вируса.

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