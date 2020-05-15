США предрекли "самую суровую зиму" и назвали причину
Экс-глава государственной программы США по выработке вакцины Рик Брайт спрогнозировал, что его страна, возможно, столкнется с "самой суровой зимой в современной истории" из-за коронавируса.
Как пишет BBC News, выступая в Конгрессе США, он сказал, что из-за бездействия правительства на ранних этапах вспышки болезни было потеряно много человеческих жизней. Более того, Брайт считает, что в будущем США могут столкнуться с проблемой еще большего масштаба.
Бывший служащий подчеркнул, что еще в январе предупреждал американскую власть о дефиците медицинского оборудования, но на это не последовало никакой реакции.
"Если нам не удастся улучшить наш ответ (на коронавирус. – Ред.) сейчас, основываясь на науке, я боюсь, что пандемия усугубится и затянется. Без лучшего планирования 2020 год может стать самой суровой зимой в современной истории", – сказал Брайт, подчеркнув, что окно возможностей США для борьбы с коронавирусом закрывается.
Напомним, Брайта с его должности уволил президент США Дональд Трамп. Бывший глава государственной программы США по выработке вакцины от коронавируса заявил, что это якобы произошло из-за мести. Ведь Брайт критиковал методы борьбы главы Белого дома с COVID-19.
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