Бывший дипломат оценил возможность ракетного удара США по Ирану

США не будут наносить военный удар по Ирану за ракетные обстрелы американских военных баз в Ираке, считает бывший израильский дипломат Цви Маген.

Об этом он сказал в своем комментарии OBOZREVATEL, отвечая на вопрос о риске военных действий между странами. По его словам, американцы больше настроены на переговорный процесс с Ираном, нежели на открытую войну.

Американские войска eadaily.com

"США повышают уровень давления на Иран, чтобы привлечь его к каким-то переговорам. Очень может быть, что на сей раз Иран будет более покладистым в этом процессе. Вероятнее всего, американцы предпочтут не наносить военный удар. Иран не хочет поддаваться на давление США, а пытается каждый раз реагировать асимметрично. Возможностей для противостояния у него нет, поэтому он задействовал террор, удары по судоходству и другим объектам в районе Персидского залива. Но так как это ситуация кризисная, все может быть", – подчеркнул бывший дипломат.

Он также напомнил, что нынешняя конфронтация между Ираном и США случилась не из-за убийства военного генерала Касема Сулеймани, она длится уже последние 4 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.

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