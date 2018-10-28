США поставили России ''ракетный'' ультиматум: что происходит

США передали России список вопросов по выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сделав это за несколько дней до объявления о намерении из него выйти.
Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва уже начала готовить ответы на них, передают "РИА Новости".
По его словам, Россия уже много лет слышит обвинения в том, что ракета, которую обычно обозначают индексом 9М729, была испытана на дальность, запрещенную договором.
"Мы разослали этот перечень (вопросов от США. – Ред.) в Министерство обороны России и другие ведомства, которые должны посмотреть на эти претензии, начали работу по подготовке ответа на американские озабоченности", — сказал министр.
Говоря о том, почему США не предоставили точные данные и претензии сразу, Лавров предположил, что это может быть связано с опасением, "что если они покажут какую-то информацию, то скомпрометируют источники".
"Не занимаюсь профессионально этими вопросами, поэтому могу только гадать, но на поверхности получилось так, что, передав нам предельно подробный вопросник, на который можно уже каким-то образом реагировать (мы приступили к подготовке ответов), через несколько дней было объявлено, что вопросник вопросником, а они выходят. Это тоже не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости", — добавил министр.
Лавров также призвал США сообщить, что они намерены делать в области контроля над вооружениями после выхода из ДРСМД.
Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября президент США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".
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