США пообещали защитить вакцину против COVID-19 от России

США тесно сотрудничают с партнерами – Великобританией и Канадой – для обеспечения безопасности данных о разработках вакцины от коронавируса (COVID-19).

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Как сообщает "Интерфакс", об этом заявила на брифинге представитель Белого дома Кейли Макэнани.

"Мы работали очень тесно с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность этой информации, и мы будем и впредь продолжать это делать", – сказала она.

В свою очередь, лидер меньшинства Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти написал в Twitter, что разработает законопроект, который привлечет к ответственности российских хакеров, якобы причастных к сбору информации о вакцине против COVID-19.

"Продолжающиеся злонамеренные действия Москвы по ослаблению наших ответных мер на пандемию не должны оставаться безнаказанными. В ближайшие дни я буду инициировать законопроект, чтобы обеспечить привлечение этих российских хакеров к ответственности", – отметил он.

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США, Великобритания и Канада обвинили Россию в попытке украсть исследования вакцины от коронавируса путем санкционирования кибератак на медицинские организации и университеты.

В этих кибератаках принимает участие хакерская группа APT29, также известная как Cozy Bear, которая "почти наверняка" действует в составе российских спецслужб.