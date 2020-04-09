США помогут Украине в борьбе против Путина: глава Пентагона позвонил в Киев

Министр обороны США Марк Эспер в среду, 8 апреля, провел телефонный разговор с министром обороны Украины Андреем Тараном с целью укрепление стратегического партнерства между странами.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона США. Стороны обменялись мнениями о пандемии коронавируса COVID-19.

Эспер поздравил Тарана с назначением на должность министра обороны и отметил поддержку со стороны США развития способности украинских сил более эффективно защищаться против российской агрессии.

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Глава Пентагона также отметил необходимость усиления со стороны европейских союзников поддержки миссии по безопасности в Украине.

Таран в свою очередь подтвердил приверженность Украины трансформации оборонной сферы в соответствии с принципами и стандартами НАТО. Эспер высоко оценил недавний прогресс Украины в оборонных реформах и призвал украинского коллегу в дальнейшем развивать достижения государства ради более безопасной и демократической Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США предложили надавить на Россию в условиях пандемии коронавируса, чтобы заставить агрессора уйти с Донбасса и вернуть Крым.

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