США получат нового Госсекретаря: прошло голосование

Комитет Сената США по международным отношениям поддержал кандидатуру Майка Помпео на должность Государственного секретаря США.

Его кандидатуру поддержали все 11 республиканцев. При этом 9 демократов проголосовали "против", передает Reuters.

"Я не верю, что директор Помпео - это тот, кто всегда будет предоставлять приоритет дипломатии перед конфликтом, особенно в контексте растущих вокруг него агрессивных внешнеполитических голосов", - объяснил сенатор Роберт Менендес.

Дальше кандидатура Помпео будет вынесена на голосование общим составом сената. Если его кандидатуру поддержат, он уже в пятницу примет участие в саммите НАТО.

Как сообщал "Обозреватель", в начале марта текущего года президент США Дональд Трамп объявил об отставке Госсекретаря Рекса Тиллерсона.

По словам главы Белого дома, его место займет директор ЦРУ Майк Помпео. Трамп выразил уверенность, что Помпео "фантастически справится" на новом месте работы.