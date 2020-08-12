США получат 100 млн доз бесплатной вакцины от COVID-19

США заключили договор с компанией Moderna о производстве и поставке 100 млн доз вакцины против коронавируса COVID-19.

Ее производство, которое будет проводиться параллельно с клиническими испытаниями, позволит ускорить график разработки и к концу 2020 года начать поставку вакцин для американцев, сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что вакцинация населения будет осуществляться бесплатно. Вакцину смогут использовать после получения разрешения от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Напомним, что вакцина мРНК-1273, была разработана компанией Moderna совместно с учеными из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Как писал OBOZREVATEL ранее, США и Европа раскритиковали российскую вакцину от COVID-19.