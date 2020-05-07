США показали термоядерный удар по Москве мощностью в 100 мегатонн

В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы над Москвой, Россия.
Теоретический взрыв может уничтожить северо-восток Московской области, а также почти всю Ярославскую, пишет издание We Are The Mighty.
Другая симуляция в Nuke Map показала, что 10 000-мегатонная бомба может уничтожить целые страны, такие как, Великобритания, Франция, Германия, Северная и Южная Корея. При этом уровень радиации был смертельным даже в соседних странах и скорее всего привел к заражению земли.
Ядерное оружие
Илююстрация
Моделирование произвел американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер. Отмечается, что в Штатах откинули идею создания бомбы такой мощности в пользу оружия меньшей мощности.
"Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США", – говорится в публикации.
Напомним, что мощнейшей термоядерной бомбой была советская "Царь-бомба" зарядом свыше 50 мегатонн.
В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы над Москвой
We Are The Mighty
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео масштабного взрыва редкой российской бомбы ИАБ-500.
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