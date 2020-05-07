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7 мая • обновлено в 08:40
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США показали термоядерный удар по Москве мощностью в 100 мегатонн

10.5т
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В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы над Москвой, Россия.

Теоретический взрыв может уничтожить северо-восток Московской области, а также почти всю Ярославскую, пишет издание We Are The Mighty.

Другая симуляция в Nuke Map показала, что 10 000-мегатонная бомба может уничтожить целые страны, такие как, Великобритания, Франция, Германия, Северная и Южная Корея. При этом уровень радиации был смертельным даже в соседних странах и скорее всего привел к заражению земли.

Ядерное оружие

Ядерное оружие

Илююстрация

Моделирование произвел американский физик венгерского происхождения Эдвард Теллер. Отмечается, что в Штатах откинули идею создания бомбы такой мощности в пользу оружия меньшей мощности.

"Даже если бы бомба была сброшена в самом сердце Советского Союза, она отравила бы огромные территории Западной Европы и, возможно, США", – говорится в публикации.

Напомним, что мощнейшей термоядерной бомбой была советская "Царь-бомба" зарядом свыше 50 мегатонн.

В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы над Москвой

В США смоделировали сброс 100-мегатонной термоядерной бомбы над Москвой

We Are The Mighty

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео масштабного взрыва редкой российской бомбы ИАБ-500.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Тег
ядерное оружие
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Skreponosny Koloradd
Skreponosny Koloradd
Ответочка прилетела господа секты вяликого Пу,у вас еще наверное рабочий день в трольчатнике не начался))
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3
1
Kарлова Вера
Kарлова Вера
Они переживают за западную Европу. А вот за тyпyю прослойку в виде Украины и восточной Европы, как-то не переживают. Хотя вы то в любом случае первые под каток пойдете, это ваше предназначение. Так что, скaчите дальше.
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1
3
Iva Vit
Iva Vit
Джонсон Саймон Ф., Чypка, ты тypeцкие шapoвары натянуло, oceледeць тypецкий прилизало?
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2
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Kарлова Вера, чурка,полезай на бутылку и не кукарекай!
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4
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