США подняли истребители из-за "атаки" на Трампа

Военно-воздушные силы США были вынуждены поднять истребитель для перехвата небольшого гражданского самолета, который залетел в закрытую зону возле частного гольф-клуба президента Дональда Трампа.

Как сообщает NYT со ссылкой на американских военных, истребитель F-16 перехватил самолет, который залетел в зону ограничения пролетов возле поля для гольфа президента в штате Нью-Джерси, где он проводит выходные.

Североамериканское командование аэрокосмической обороны континентальной Северной Америки заявляет, что перехваченный самолет успешно приземлился в аэропорту в городе Питтстаун и пилота встретили правоохранительные органы.

Напомним, ранее Трамп попал в странный конфуз во время пресс-конференции в Белом доме.