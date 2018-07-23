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США подняли истребители из-за "атаки" на Трампа

1.5тЧитать новость на украинском

Военно-воздушные силы США были вынуждены поднять истребитель для перехвата небольшого гражданского самолета, который залетел в закрытую зону возле частного гольф-клуба президента Дональда Трампа.

Как сообщает NYT со ссылкой на американских военных, истребитель F-16 перехватил самолет, который залетел в зону ограничения пролетов возле поля для гольфа президента в штате Нью-Джерси, где он проводит выходные.

Североамериканское командование аэрокосмической обороны континентальной Северной Америки заявляет, что перехваченный самолет успешно приземлился в аэропорту в городе Питтстаун и пилота встретили правоохранительные органы.

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Напомним, ранее Трамп попал в странный конфуз во время пресс-конференции в Белом доме.

Персона
Дональд Трамп
Место
США
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