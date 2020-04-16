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16 апреля • обновлено в 14:13
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США подловили Россию на подготовке ядерного оружия

2.1т
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Российская Федерация могла проводить эксперименты, связанные с ядерным оружием.

Об этом сказано в ежегодном докладе Государственном департаменте США, который передали в конгресс. Однако не утверждается, что такие опыты РФ проводила в 2019 году.

"США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии. Возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с договором", – говорится в документе.

Испытание ядерного оружия

Испытание ядерного оружия

Американские дипломаты добавили, что Россия, возможно, не полностью соблюдает обязательство уведомлять Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года.

Пока российская сторона пока не прокомментировала доклад Госдепа.

Добавим, что Космическое командование Военно-воздушных сил США заявило, что Россия испытывала противоспутниковую ракеты прямого перехвата, которая может сбивать спутники на низкой околоземной орбите.

"Испытание Россией DA-ASAT показывает еще один пример того, что угрозы для космических систем США и их союзников реальные, серьезные и растут", – предупредил глава Космического командования ВВС Джон Рэймонд.

Отмечается, что российские спутники приблизились к американскому разведывательному спутнику USA-245.

Как сообщал OBOZREVATEL, сокурсник президента РФ Владимира Путина по институту КГБ рассказал, что Россия не начнет ядерную войну, ни даже крупный локальный вооруженный конфликт, потому что у страны нет на это возможностей.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
США
Теги
Госдеп США ядерное оружие
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ёмаё! И шо теперь делать?!
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Стаценко Виктор
Стаценко Виктор
Не только беспокойтесь но и БОЙТЕСЬ, недоисключительные вы наши партнеры заклятые! От вашего "однополярного мира" давно уже и воспоминаний не осталось! Не справились вы с этой ношей, залили кровью этот мир, и по этой причине были уволены Россией с должности "Гегемона Однополярного Мира" по проф непригодности.
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Wick John
Wick John
Пендосы идут на куй
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