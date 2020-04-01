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1 апреля • обновлено в 13:59
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США побили рекорд Китая по количеству погибших от COVID-19

1.8т
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США побили рекорд Китая по количеству жертв коронавируса – в Штатах скончались уже больше 4 тысяч человек.

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Об этом свидетельствуют данные портала Worldometers по состоянию на среду, 1 апреля. Разрыв составил уже почти тысячу смертей – в Китае, по последним данным, погибли 3312 граждан.

Особенно заметна тенденция роста смертности в Нью-Йорке. Там за сутки заболели почти 10 тысяч человек и еще больше 330 погибли. В городе срочно создавали новые места для больных и привлекли к экстренным мерам около 80 тысяч бывших врачей и медсестер.

США побили рекорд Китая по количеству погибших от COVID-19

США побили рекорд Китая по количеству погибших от COVID-19

США побили рекорд Китая по количеству погибших от COVID-19

Таким образом США закрепились на 3 месте в мировом антирейтинге. Возглавляет список Италия – там зарегистрировано по меньшей мере 12 428 смертельных случаев. Второй оказалась Испания с 8 464 жертвами. В США же, по актуальным данным, умерли 4 028 человек.

США побили рекорд Китая по количеству погибших от COVID-19

Daily Mail

Кроме того, Штаты уже вторую неделю лидируют по количеству зараженных в мире – там этот показатель превысил 188,5 тысяч, что более чем на 100 тысяч больше, чем в Китае.

США побили рекорд Китая по количеству погибших от COVID-19

Daily Mail

США побили рекорд Китая по количеству погибших от COVID-19

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп во вторник, 31 марта, выступил с обращением к американской нации, призвав придерживаться строгого карантина минимум до конца апреля. Он назвал ситуацию "вопросом жизни и смерти" и анонсировал две "болезненные недели".

В США заговорили, что количество жертв может превысить 100 тысяч человек.

Перед этим 29 марта Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Да хрен его знает! Штаты пишут как есть. Китайцы лгут точно! Это такие же писдуны, как и Кaцапы!
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Вислоухие свидосвиньи! Что там на счёт лучшей в мире медицины?
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