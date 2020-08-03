США перешли в новую фазу СOVID-19: вирус чрезвычайно распространился

Соединенные Штаты вступили в новую фазу эпидемии коронавируса: COVID-19 распространился как в сельской местности, так и в городах.

Об этом заявила координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс, передает "Голос Америки". По ее словам, количество заражений продолжает расти в ряде районов страны.

"Мы находимся в новой фазе. Нынешняя ситуация отличается от того, что мы имели в марте и апреле. Вирус чрезвычайно распространился как в сельской местности, так и в городах", – отметила Биркс.

По словам представительницы Белого дома, в настоящее время органы здравоохранения США работают с губернаторами над адаптацией мероприятий к условиям каждого штата.

Биркс также обратилась к людям, которые живут в семьях из нескольких поколений, с призывом носить маски даже дома, чтобы защитить пожилых людей или людей с сопутствующими заболеваниями. По словам эксперта, то, что она увидела во время посещений 14 штатов, вызвало у нее беспокойство.

"Когда я ездила по стране, то видела, что вся Америка находится в движении. Если вы решили поехать в отпуск в опасное место, то, возвращаясь, вам нужно защитить тех, у кого есть сопутствующие заболевания, предполагая, что вы заражены", – добавила она.

Биркс сообщила также, что федеральная власть готовит индивидуальные отчеты по каждому штату, где исследуются общественные тенденции и данные больниц.

Отметим, на утро 3 августа в США обнаружили 4 813 647 больных COVID-19. Умерли 158 365 человек, выздоровели 2 380 217.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Дональд Трамп предупредил, что ситуация с пандемией коронавируса в США, вероятно, "ухудшится, прежде чем улучшится".