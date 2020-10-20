США перехватили бомбардировщики и истребители РФ у берегов Аляски

Самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 недалеко от Аляски.

Об этом в Twitter сообщило NORAD. Инцидент произошел поздно вечером 19 октября.

"Истребитель F-22 Командования воздушно-космической обороны Северной Америки при поддержке бортовой системы предупреждения и управления E-3 и самолета-заправщика KC-135 перехватил два российских бомбардировщика Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35", – сказано в сообщении.

Также в NORAD сообщили, что идентифицировали российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который осуществлял патрулирование в зоне опознавания ПВО в течение примерно полутора часов недалеко от берегов Аляски.

При этом российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские истребители перехватили два российских военных самолета, которые находились в 80 км от острова Унимак недалеко от Аляски.