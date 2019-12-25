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25 декабря • обновлено в 15:25
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США перебросят войска для борьбы с Россией: озвучен глобальный план

1.5т
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В США задумали глобально передислоцировать войска, для того чтобы более эффективно противостоять России.

Об этом идет речь в материале The New York Times. Автор ссылается на осведомленные с решениями Пентагона источники.

Так отмечается, что министр обороны Марк Эспер взвешивает предложения о значительном сокращении – или даже полном выводе – американских войск из Западной Африки в качестве первого этапа просмотра глобального развертывания войск.

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США перебросят войска для борьбы с РФ

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"Эти мысли являются следствием стремления сократить количество миссий, которые ведут борьбу с удаленными террористическими группами, и вместо этого сосредоточиться на противостоянии так называемым великим державам, таким как Россия и Китай", – сказано в статье.

Предполагается, что американцы оставят свою большую базу в Нигере, а также могут отозвать поддержку французских войск, которые борются с исламистами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо.

По предварительным данным, решение о выводе войск из Африки могут озвучить уже в январе.

Министр обороны также якобы рассматривает значительное сокращение военного присутствия на Ближнем Востоке: вывод половины пятитысячного контингента в Ираке и трети тринадцатитысячного контингента в Афганистане.

В The New York Times при этом обратили внимание на интересную деталь: одним из важных моментов предвыборной кампании президента Дональда Трампа в 2016 году было "окончание бесконечных войн США". Однако похоже, что Пентагон не рассматривает возможность уменьшения количества войск, а размышляет над их передислокацией.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше озвучили два сценария схватки России с США. Первый подразумевает массированную атаку американцев с использованием всех возможных средств, а также ядерного оружия.

Согласно второму сценарию, Россию поместят в экономическую изоляцию. Она будет направлена на смену политического руководства страны.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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