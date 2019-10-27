США перебросят в Сирию новые войска: что случилось

США намерены перебросить в северо-восточные районы Сирии бронетехнику для защиты нефтяных месторождений.

Такое заявление сделал министр обороны США Марк Эспер в штаб-квартире НАТО в Брюсселе вскоре после того, президент Дональд Трамп объявил в Twitter о возвращении американских военных домой, сообщает Politico.

"Мы укрепляем эту позицию. В нее войдут некоторые механизированные силы", - сказал Эспер, когда его спросили об оставленном военном присутствии на севере Сирии.

Эспер не вдавался в подробности, однако отметил, что "миссия в Сирии остается тем, с чего началась миссия в Сирии", то есть направленной на борьбу с ИГИЛ.

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Как отмечает издание, некоторые западные СМИ утверждают, что США вводят танки. Однако под "механизированными силами" американские военные обычно подразумевают как подразделения, оснащенные боевыми машинами "Брэдли", так и танками "Абрамс". Армейская бригада в Кувейте в свою очередь оснащена обоими видами бронетехники.

Из слов Эспера также не было ясно, сколько военнослужащих останется на нефтяных месторождениях или какие типы транспортных средств будут отправлены.

Таким образом, направление американских военных будет означать, что планы по частичному сокращению американского контингента в стране частично пересмотрены.

Отметим, что президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии после победы над террористами "Исламского государства".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минобороны России обвинило США в том, что они якобы покрывают незаконную добычу нефти в Сирии.

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