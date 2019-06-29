США перебросили морскую пехоту в Одессу: что происходит

Американский быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma 29 июня зашел в порт Одессы.

Он доставил в Украину подразделение американских морских пехотинцев, которые примут участие в международных военно-морских учениях "Си Бриз-2019". В ближайшее время в порт зайдет еще один корабль ВМС США – ракетный эсминец USS Carney DDG64, сообщает "Думская".

USNS Yuma — восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

USNS Yuma 29 "Думская"

Четыре дизельных двигателя суммарной мощностью 86 тысяч лошадиных сил приводят в движение водометные движители, разгоняющие корабль до безумных 43 узлов (79 км/ч!). Полное водоизмещение 2400 тонн. Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США направили в Одессу новейший десантный катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64 для участия в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2019", начало которых запланировано на 1 июля.

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