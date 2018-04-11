США отправляет в Сирию гигантский авианосец: почему России будет туго

10 апреля, по сообщению СМИ, США приступили к подготовке к нанесению удара по Сирии в ответ на применение химического оружия сирийской армией на позиции повстанцев в городе Дума.

Уже 11 апреля ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США "Гарри Трумэн" должна покинуть военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направиться в сторону Европы и Ближнего Востока.

Помимо авианосца "Гарри Труммэн" в группу входят ракетный крейсер "Нормандия", а также ракетные эсминцы "Арли Берк", "Балкли", "Форест Шерман" и "Фаррагут". Позднее к группе присоединятся эсминцы "Джейсон Данхэм" и "Салливанс".

Естественно, наибольший интерес в этой группе прикован именно к авиносцу, который является одним из бриллиантов ВМС США.

Что из себя представляет "Гарри Трумэн" и насколько он усилит мощь США в регионе? Читайте на "Обозревателе".

"Трумэн" был спущен на воду еще в 1996 году. На его создание ушло три года и $4,5 миллиарда. Этот корабль обладает гигантскими размерами, на нем расположены более 4000 тысяч различных помещений.

Корпус авианосца изготовлен из сваренных стальных листов, полетная палуба и основные несущие конструкции изготовлены из броневой стали.

Кроме того, "Гарри Трумэн" просто напичкан самой разнообразной электроникой: постановками помех и радиоэлектронной борьбы, станциями управления зенитно-ракетными комплексами, навигационной системой "ТАКАН" для обеспечения всех базирующихся на нем самолетов точными данными местоположения в диаметре 150 миль и многим другим.

Также он вооружен тремя зенитно-ракетными комплексами "Си Спарроу" и четырьмя 20-мм зенитно-артиллерийскими комплексами "Вулкан-Фаланкс". А еще на корабле есть два 324-мм торпедных аппарата для защиты от торпед противника, идущих по кильватерному следу.

"Трумэн" может нести на себе аж до 90 различных самолетов и вертолетов. Появление такой серьезной авиационной группировки может серьезно повлиять на расстановку сил в регионе. Как известно, Россия предпочитает оказывать поддержку правительственным войскам Асада именно с воздуха, стараясь избегать наземных операций. Случай же с нашумевшим разгромом "вагнеровцев" под Дэр эз Зором наверняка еще больше укрепит веру россиян в правильности такой стратегии.

Однако Белый дом выложил на стол еще один козырь, перебить который Кремлю будет непросто.

Как сообщал "Обозреватель", в США осудили химическую атаку в Сирии и ​​заявили, что Россия несет за нее ответственность, поскольку открыто поддерживает режим президента страны Башара Асада.