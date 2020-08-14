США отправили на переговоры с Россией "одну из самых серьезных делегаций в истории"

На переговоры с Россией по стратегической стабильности в Вену из США прибудет одна из самых серьезных по составу делегаций за все время.

Об этом 14 августа заявил в Twitter спецпредставитель президента США Маршалл Биллингсли. Очередной раунд переговоров по стратегической стабильности между РФ и США должен пройти в Вене 17-19 августа.

"Направляюсь в Австрию на переговоры по контролю над вооружениями. США посылают одну из самых высокопоставленных делегаций, которые когда-либо были, включая многих старших генералов, адмиралов министерства обороны и министерства энергетики", – написал дипломат.

Он также подчеркнул, что Вашингтон ждет от Москвы делегации такого же уровня.

США отправили на переговоры с РФ очень сильную делегацию (Twitter Marshall S. Billingslea)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, государственный секретарь США Майк Помпео заявил о прогрессе в переговорах с Россией по поводу контроля над ядерным оружием.