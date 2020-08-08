США отозвали войска из Норвегии, отправленные для сдерживания России

США прекращают дислокацию около 700 морских пехотинцев в Норвегии.

Как пишет CNN, американские войска в этой стране переходят к более коротким периодическим развертываниям.

"Морские пехотинцы будут размещаться в Норвегии на менее длительный период, чтобы лучше синхронизировать свою подготовку с норвежскими войсками и обеспечить более широкие возможности для крупномасштабных тактических учений подразделений морской пехоты", – заявил представитель сил морской пехоты США в Европе.

По его словам, переход к такой модели развертывания не связан с корректировкой положения американских сил в Германии.

Напомним, в 2018 году США увеличили число морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии во время шестимесячных ротаций, примерно до 700 человек. Это развертывание рассматривалось как подготовка военных к возможной арктической войне с Россией.

Москва протестовала против увеличения присутствия американских морпехов в Норвегии.

Администрация президента США Дональда Трампа критиковала Норвегию за то, что она, как и Германия, не выполнила рекомендованный НАТО целевой показатель расходов на оборону в размере 2% своего ВВП. При этом страна тратит около 1,8%.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне Трамп заявил о сокращении численности американских войск в Германии.