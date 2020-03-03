США "отобрали" у СССР Прибалтику: громкое заявление

Страны Прибалтики были включены в состав СССР силой. Именно поэтому США никогда не считали данный регион законной частью союза.

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщается на сайте американского Госдепартамента. Он уточнил, что подобной является американская позиция относительно аннексированного Россией Крыма.

Страны Прибалтики были включены в состав СССР силой Газета.ру

"Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России", – сказал он.

Гилмор посоветовал Москве изменить подход во внешней политике. В противном случае санкции против России сохранятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что Советский Союз является "незаконным образованием", созданным "группой преступников", а современная Россия не является его продолжателем.

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