Главная Новости
3 марта • обновлено в 08:51
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

США "отобрали" у СССР Прибалтику: громкое заявление

1.3т
Читать материал на украинском

Страны Прибалтики были включены в состав СССР силой. Именно поэтому США никогда не считали данный регион законной частью союза.

Об этом заявил постпред США при ОБСЕ Джеймс Гилмор, сообщается на сайте американского Госдепартамента. Он уточнил, что подобной является американская позиция относительно аннексированного Россией Крыма.

Страны Прибалтики были включены в состав СССР силой

Страны Прибалтики были включены в состав СССР силой

Газета.ру

"Мы никогда не соглашались, что это советские социалистические республики и законные части России", – сказал он.

Гилмор посоветовал Москве изменить подход во внешней политике. В противном случае санкции против России сохранятся.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский историк и оппозиционный политик Андрей Зубов заявил, что Советский Союз является "незаконным образованием", созданным "группой преступников", а современная Россия не является его продолжателем.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Екатерина Луговская
Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги