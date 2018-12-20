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Игорь Айзенберг
Игорь Айзенберг
Блогер, Рrofessor of Computer ScienceВсе статьи автора

США отменяют санкции против компаний Дерипаски

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Новость из США. Отмена санкций против компаний Дерипаски.

Сегодня OFAC объявил, что через 30 дней будут отменены санкции против компаний Дерипаски En+ Group plc ("En+"), UC Rusal plc ("Rusal"), и JSC EuroSibEnergo ("ESE").

OFAC мотивировал это решение в письме к лидеру большинства в Сенате Макконнелу тем, что санкции были введены против этих компаний 6 апреля 2018 года вместе с санкциями против Депираски, поскольку они принадлежали Депипаске.

Всего через две недели, то есть уже 20 апреля, действие большей части санкций против этих компаний было приостановлено. С тех пор приостановка этих санкций продлевалась, если я не ошибаюсь, пять раз. Теперь они, как и следовало ожидать, отменены совсем.

OFAC мотивирует свое решение тем, чт оструктура собственности компаний была изменена, и Дерипаске теперь не принадлежат более 50% акций этих компаний, а в менеджмент компаний введены граждане США и Великобритании. Поэтому, в связи с тем, что санкции вводились против этих компаний как приналдежащих Депипаске, а теперь он не владеет из контрольными пакетами, то санкции отменяются.

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Остаются в силе санкции против самого Депипаски.

США отменяют санкции против компаний Дерипаски

OFAC также ввел санкции против 18 граждан России, в основном офицеров ГРУ. Среди ни них небезизвестные Чепига (Боширов) и Мишкин (Петров), обвиняемые Великобританией в покушении на убийство Скрипалей и в убийстве гражданки Великобритании. Также введены санкции против трех компаний, связанных с компаний Конкорд, через которую проводилось финансирование операции ольшинской фабрики троллей против США и против еще одной российской компании, замешанной в той же операции.

Есть ли у Чепиги и Мишкина, а также других попавших под санкции офицеров ГРУ счета в США, которые теперь заморожены и собирались ли они приезжать в США (теперь не смогут), не знаю. Но вот прибыльные российские компании, в которых доля Дерипаски теперь не составлет 50%, могут, увы, окончательно вздохнуть спокойно.

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Автор
Игорь АйзенбергИгорь Айзенберг
Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинОлег Дерипаска
Место
Россия
Тег
санкции
Источник
Источник:Facebook Игоря Айзенберга
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