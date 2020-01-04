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4 января • обновлено в 08:13
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США открестились от ночного удара в Ираке, где убили медиков

1.1т
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В Вашингтоне (США) открестились от авиаударов в районе города Эт-Таджи в 30 километрах от Багдада (Ирак), которые нанесли в ночь на 4 января.

Силы международной коалиции во главе с США отрицают свое участие в произошедшем. Об этом на своей странице в Twitter заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

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"Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи в последние дни", – отметил он.

Новость дополняется.

Ираку нанесли новый удар с неба

Ираку нанесли новый удар с неба

Twitter Mustafa Al-Khaqani‏

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 4 января неизвестный самолет нанес авиаудар по нескольким автомобилям в районе города Таджи, расположенного в 30 километрах от Багдада.

По предварительный данным, под атаку попала автоколонна с ополченцами "Хашд Аш-Шааби". В результате, шесть человек погибли, еще трое получили ранения

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Убийство генерала Сулеймани
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
Ну сейчас обосратель напишет что это был Российский самолет.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Тогда это были либо иранские самолеты, либо Путин!
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Не придумали ничего лучше, чем перенять тактику Кремля: Нас - там нет ! И всё, делай что хочешь.
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