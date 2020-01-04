США открестились от ночного удара в Ираке, где убили медиков

В Вашингтоне (США) открестились от авиаударов в районе города Эт-Таджи в 30 километрах от Багдада (Ирак), которые нанесли в ночь на 4 января.

Силы международной коалиции во главе с США отрицают свое участие в произошедшем. Об этом на своей странице в Twitter заявил официальный представитель штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковник Майлс Кэггинс.

"Коалиция не проводила авиаударов вблизи района Таджи в последние дни", – отметил он.

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) 4 января 2020 г.

Новость дополняется.

Ираку нанесли новый удар с неба Twitter Mustafa Al-Khaqani‏

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ночь на 4 января неизвестный самолет нанес авиаудар по нескольким автомобилям в районе города Таджи, расположенного в 30 километрах от Багдада.

По предварительный данным, под атаку попала автоколонна с ополченцами "Хашд Аш-Шааби". В результате, шесть человек погибли, еще трое получили ранения

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