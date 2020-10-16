США отказались продлевать договор о ядерном вооружении на условиях Путина

Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что США не будут продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) без заморозки количества ядерных боеголовок. Именно такое условия поставил президент России Владимир Путин.

Советник заявил, что это не вариант решения вопроса, сообщается на странице Национального совета безопасности США в Twitter.

"Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок - это провал", – сказано в сообщении.

По словам О'Брайена, США надеются, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как "разразится дорогостоящая гонка вооружений".

Ранее в пятницу Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 безо всяких условий на один год.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили о готовности продлить документ, но только при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов.