США отказались продлевать договор о ядерном вооружении на условиях Путина
США согласились на продление договора, но при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов
Путин предложил продлить его на год без условий
Советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен заявил, что США не будут продлевать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) без заморозки количества ядерных боеголовок. Именно такое условия поставил президент России Владимир Путин.
Советник заявил, что это не вариант решения вопроса, сообщается на странице Национального совета безопасности США в Twitter.
"Ответ президента Путина сегодня о продлении СНВ-3 без заморозки ядерных боеголовок - это провал", – сказано в сообщении.
По словам О'Брайена, США надеются, что Россия пересмотрит свою позицию до того, как "разразится дорогостоящая гонка вооружений".
Ранее в пятницу Владимир Путин предложил продлить договор СНВ-3 безо всяких условий на один год.
Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили о готовности продлить документ, но только при условии взаимной заморозки ядерных арсеналов.