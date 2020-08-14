США отказались от сотрудничества с Россией по разработке вакцины от COVID-19, – СМИ

США не захотели сотрудничать с РФ по разработке вакцины от COVID-19.

Россия предложила США "беспрецедентное сотрудничество" по разработке вакцины от коронавируса, однако Вашингтон отказался от этого предложения.

Американцы считают, что нет ни малейшего шанса использовать "прорывной" российский препарат "на обезьянах, не говоря уже о людях". Об этом ссылкой на неназванных российских чиновников сообщает CNN.

Журналисты отмечают, что Москва попросила Вашингтон помощи в рамках операции "Сверхзвуковая скорость", направленной на ускорение разработки вакцины против COVID-19. Это было до того, как глава РФ похвалился регистрацией препарата.

По словам собеседников СМИ, в России надеялись, что такое сотрудничество позволило бы производить их вакцину в США. В частности, принять такое предложение американскую сторону просил один из российских чиновников, имя которого не разглашается.

Однако специалист из американского ведомства по здравоохранению заявил, что в Вашингтоне российскую вакцину считают настолько недоработанной, что она "даже не вызвала серьезного интереса" в них.

Причем в США отмечают, что даже Китай более серьезно проводит испытания подобных препаратов. Американцы выразили предположение, что именно КНР намного ближе к победе в гонке производства вакцины от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач из Израиля заявил, что российская вакцина от коронавируса – сомнительна, а повторные случаи заражения COVID-19 могут быть ложными.