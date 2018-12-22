США оказались на пороге "шатдауна": в чем суть

Конгресс США не смог согласовать проект бюджета страны, из-за чего ожидается частичное закрытие правительственных учреждений (шатдаун).

Как и анонсировалось ранее, документ не был принят из-за разногласий между демократами и республиканцами касательно планов президента США построить стену на границе с Мексикой, сообщает AP.

В частности, президент США Дональд Трамп требует выделить 5 миллиардов долларов на финансирование стены, а демократы категорически отвергают это предложение. В результате компромисса так и не достигли.

Белый дом Голос Америки

Без достижения согласия финансирование около 25% правительственных учреждений прекращают свою работу.

"Шатдаун" коснется девять департаментов правительства и десятков учреждений, включая Госдеп, минюст, департаменты внутренней безопасности, транспорта, внутренних дел.

Сенаторы планируют вернуться к обсуждению проекта бюджета в субботу.

Как сообщал OBOZREVATEL, о старте строительства стены на границе с Мексикой Трамп объявил еще 1 августа 2018 года.

Он подписал распоряжение о строительстве "физически непроходимого барьера" длиной более трех тысяч километров вдоль границы США с Мексикой еще в первую неделю своего пребывания на посту.

В июле 2018 уже возникал подобный кризис. Тогда Трамп пригрозил, что приостановит работу федерального правительства, если Демократическая партия не проголосует за законопроект, касающийся охраны границ.