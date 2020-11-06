США оказались на грани тяжелых судов из-за выборов, – Огрызко

США ждут важные и довольно серьезные судебные тяжбы из-за результатов президентских выборов со стороны команды нынешнего президента и кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

Об этом OBOZREVATEL сказал бывший украинский дипломат Владимир Огрызко. По его словам, при достаточно очевидных признаках победы от Демократической партии Джо Байдена, ставить точку пока что не стоит.

"Трамп написал о готовности пойти в Верховный суд, который должен поставить точку в этом деле. У него там явное большинство. Так что вопрос демократии – это не что-то раз и навсегда. США, которые считались страной с устоявшейся демократией, это показали", – сказал Огрызко.

По его мнению, нынешняя позиция Трампа по поводу его победы на выборах – это особенности его психологии.

"Его эксцентричность общеизвестна. Нынешняя история с выборами станет первым случаем в истории США, когда дело дойдет до взаимных обвинений в фальсификации. Трамп пойдет до последнего в силу его психологии, а не рациональности", – подытожил Огрызко.

Байден может победить Трампа, благодаря его выигрышу в ключевых штатах Джорджии и Пенсильвании, что добавило ему необходимые голосе для победы в целом, которая состоит из 270 голосов выборщиков. У Байдена как минимум на 16 больше.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 3 ноября, в США прошли выборы президента и начался подсчет голосов американских избирателей и выборщиков.