США охватили масштабные пожары: горели тысячи авто, люди остались без жилья. Фото и видео

Американский штат Флорида охватили масштабные лесные пожары. В связи с этим более 1 600 местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Огонь вспыхнул в двух округах штата – Санта-Роза и Уолтон. В первом, по одной из версий, причиной возгораний мог стать преднамеренный поджог, сообщает ABC News (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Лесной пожар во Флориде, США ktul.com

В министерстве сельского хозяйства штата заявили, что огонь разрушил многочисленные сооружения, передает CNN. По состоянию на ночь среды, 6 мая, пожар был потушен на 20%.

Лесной пожар во Флориде, США weartv.com

Лесной пожар во Флориде, США weartv.com

Сильный ветер и низкая влажность привели к быстрому распространению огня, в результате площадь возгорания увеличилась в 10 раз.

Лесной пожар во Флориде, США twitter.com/MyFDOT_NWFL

Из-за густого дыма, который мешает водителям, чиновники частично закрыли движение на шоссе. О пострадавших в происшествии информация отсутствует.

Лесной пожар во Флориде, США weartv.com

В пожаре на территории международного аэропорта Юго-Западной Флориды сгорели более 3 500 прокатных автомобилей. Огонь на травянистой территории спасатели смогли потушить спустя 18 часов. С возгоранием боролись с помощью авиации и нескольких пожарных служб. Причину пожара устанавливают.

Лесной пожар во Флориде, США Скриншот

Как писал OBOZREVATEL ранее, в Подольском районе Одесской области, возле села Борщи, вспыхнул серьезный лесной пожар, охвативший территорию 2,5 гектара.