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ПолитикаЭкономика

США официально обвинили Россию в кибератаках

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Министерство юстиции США обвинило семерых сотрудников российского ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных. При этом трое из них считаются причастными к вмешательству в американские выборы.

Всех семерых россиян обвиняют в краже персональной информации и ее обнародовании с целью влияния на общественное мнение, пишет Meduza.

"В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. — Ред.), Международный арбитражный суд и USADA (Антидопинговое агентство США. — Ред)", — пояснили в издании.

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В пресс-релизе Минюста США обнародованы имена подозреваемых россиян: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин. Четверо из них также фигурируют в аналогичных обвинениях со стороны Нидерландов, которые задержали и выслали сотрудников ГРУ, причастных к подготовке атак на Организацию по запрещению химического оружия.

Отмечается, что подозреваемые действовали в период с 2014 года и по май 2018-го. Они проводили "постоянные и сложные преступные кибервторжения путем взлома компьютеров, в том числе юрлиц США, международных организаций и их сотрудников.

Как писал OBOZREVATEL, Британия обвинила РФ в хакерстве, заявив, что сотрудники ГРУ причастны к атакам по всему миру. После этого представитель МИД России Мария Захарова принялась уверять, что это является "плодом богатой фантазии британских чиновников".

Место
США
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
росия страна террорист
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
кто в лов?
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Vlad Tmb
Vlad Tmb
Природа наделила нас двумя глазами, двумя ушами, но лишь одним языком, дабы мы смотрели и слушали больше, чем говорили… (Сократ)
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