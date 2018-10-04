США официально обвинили Россию в кибератаках

Министерство юстиции США обвинило семерых сотрудников российского ГРУ в кибератаках и незаконном сборе данных. При этом трое из них считаются причастными к вмешательству в американские выборы.

Всех семерых россиян обвиняют в краже персональной информации и ее обнародовании с целью влияния на общественное мнение, пишет Meduza.

"В частности, это касается допингового скандала — по данным Вашингтона, сотрудники ГРУ совершали атаки на ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство. — Ред.), Международный арбитражный суд и USADA (Антидопинговое агентство США. — Ред)", — пояснили в издании.

В пресс-релизе Минюста США обнародованы имена подозреваемых россиян: это Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Иван Ермаков, Артем Малышев, Дмитрий Бадин, Олег Сотников и Алексей Минин. Четверо из них также фигурируют в аналогичных обвинениях со стороны Нидерландов, которые задержали и выслали сотрудников ГРУ, причастных к подготовке атак на Организацию по запрещению химического оружия.

Отмечается, что подозреваемые действовали в период с 2014 года и по май 2018-го. Они проводили "постоянные и сложные преступные кибервторжения путем взлома компьютеров, в том числе юрлиц США, международных организаций и их сотрудников.

Как писал OBOZREVATEL, Британия обвинила РФ в хакерстве, заявив, что сотрудники ГРУ причастны к атакам по всему миру. После этого представитель МИД России Мария Захарова принялась уверять, что это является "плодом богатой фантазии британских чиновников".