США обвинили Россию во вмешательство в выборы

Россия и Иран пытались вмешаться в проведение выборов в США намеренно дезинформируя американских избирателей.

Об этом заявил глава Национальной разведки Штатов Джон Рэтклифф, сообщает Bloomberg. Он добавил, что страны могли использовать информацию об избирателях, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие".

"Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей", – отметил он.

Глава Нацразведки обратился к американцам с призывом "не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект". Рэтклифф отметил, что Иран использовал полученные данные с целью "запугивания избирателей, разжигания общественных беспорядков и нанесения ущерба президенту Дональду Трампу". При этом Тегеран был замешан в распространении фейковых видео о голосовании в Штатах.

"Это видео и любые утверждения о якобы фальшивых бюллетенях не соответствуют действительности", – подчеркнул он.

Рэтклифф добавил, что Россия также "получила некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году".

"Мы готовы к возможности действий со стороны этих (стран – Ред.), враждебных демократии", – акцентировал глава Нацразведки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в отчете о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, опубликованном Комитетом Сената по разведке, указано, что президент РФ Владимир Путин лично приказал взломать сети Демократической партии.