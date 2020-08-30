США обвинили Россию в провокациях с боевыми самолетами в Черном море. Видео инцидента

Командование ВВС США в Европе и Африке обвинило летчиков российских истребителей в непрофессиональных и опасных действиях при перехвате американского бомбардировщика над Черным морем.

В частности, 28 августа Су-27 ВКС РФ пролетел прямо перед носом стратегического американского B-52, сообщает DVIDS. Такой маневр называют "лобовым ударом", в Пентагоне опубликовали видео этого инцидента в небе (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Как говорится заявлении командующего Джеффри Харригана, российские летчики пересекали курс самолета США на расстоянии около 30 метров, при этом ограничивая ему возможности для маневрирования.

"Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе, являются ненужными и несовместимыми с хорошим летным мастерством и международными правилами полетов", – подчеркнул военный.

Истребитель Су-27 ВКС РФ совершил перехват бомбардировщика ВВС США над Черным морем

По его словам, B-52 выполнял обычный плановый пролет в международном воздушном пространстве, тогда как Су-27 России своими действиями "ставили под угрозу безопасность полета задействованных там воздушных судов".

"Мы ожидаем, что они будут работать в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения несчастных случаев", – выразил убеждение Харриган.

При этом российская сторона заявила, что Б-52 ВВС США приближался к границе РФ, поэтому на его перехват поднимались истребители Су-27, которые "идентифицировали цель с безопасного расстояния".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские военные обвинили Россию в переброске истребителей в Ливию, чтобы поддержать российских наемников, которые воюют на стороне генерала Халифа Хафтара против международно признанного ливийского правительства.