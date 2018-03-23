США обвинили Россию в поставках оружия "Талибану"

Россия поддерживает и даже снабжает оружием террористов "Талибана".

Об этом в интервью BBC заявил глава американских войск в Афганистане, генерал Джон Николсон

По его словам, российское вооружение переправляется контрабандой через таджикскую границу и попадает к талибам, однако, он не смог сказать, в каком количестве.

При этом Николсон подчеркнул, что видел "дестабилизирующую активность россиян".

Россия, в прошлом, отрицала подобные заявления США, ссылаясь на отсутствие доказательств.

"Мы видим нарратив, используемый русскими, чтобы грубо преувеличивать количество боевиков ИГИЛ здесь. Затем этот нарратив используется в качестве оправдания для русских, чтобы узаконить действия талибов и оказать определенную поддержку им", - говорит генерал.

Также он утверждает, что США получали сообщения, опубликованные талибами, в средствах массовой информации о финансовой поддержке, предоставляемой противником.

"Афганские лидеры предоставили в нашей штаб-квартире образцы оружия, что было передано россиянами "Талибану". Мы знаем, что русские принимают участие в этом", - подчеркнул Николсон.

Кроме этого он считает, что прямое участие России в связях с "Талибаном" относительно новое явление. Генерал сообщил, что Россия провела серию военных учений на афганской границе с Таджикистаном.

"Это антитеррористические учения, но мы уже видели российские образцы: они перебрасывают большое количество оборудования, а затем оставляют некоторые образцы. Следствием этого является то, что это оружие и другое оборудование затем контрабандой переправляются через границу и поставляются талибам", - рассказал Николсон.

Генерал признает, что трудно определить количественно, сколько оружия и экипировки Россия фактически дает талибам, но афганские полицейские и военные деятели сообщали BBC, что помощь включает очки ночного видения, средние и тяжелые пулеметы, а также стрелковое оружие.

Напомним, ранее эксперт объяснил, чем грозит союз Кремля и "Талибана".