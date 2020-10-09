США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от коронавируса

Россия, Китай и Иран пытаются помешать США получить вакцину от коронавируса.

Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина в интервью Hearst.

"Как только мы получим вакцину, они определенно вознамерятся не дать нам применить ее. Три игрока – Китай, Россия и Иран – точно пытаются не дать нам получить вакцину в свое распоряжение", – сказал он.

Эванина считает, что целю Москвы является "посеять раздор и уничтожить демократию" в США. При этом тактика действий России изменилась по сравнению с 2016 годом.

"Изменение заключается в том, что россияне больше не пользуются ботами и фабриками троллей, потому что те попались. Теперь они пользуются информацией граждан США и искусственно усиливают ее", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США назвали сроки готовности вакцины против COVID-19. Ее пообещали изготовить в рекордные сроки.