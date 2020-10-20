США обвинили российский "Аэрофлот" в контрабанде техники Apple на 50 млн долларов

В США обвинили банду из десяти человек в контрабанде техники компании Apple с помощью курьеров. Некоторые из них являются сотрудниками российской авиакомпании "Аэрофлот".

Контрабандой из США в Россию перевезли Apple iPhone, iPad и Apple Watches на сумму более 50 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры восточного округа штата Нью-Йорк.

Отмечается, что многие устройства были краденными. Большинство подозреваемых уже арестованы и им будут предъявлены обвинения, еще двое – скрываются от правосудия.

"Получив инструкции от жителя России, члены экипажа авиакомпании "Аэрофлот" и другие лица отправились в Соединенные Штаты, чтобы забрать электронные устройства. Подсудимые вместе с другими лицами в Соединенных Штатах получили устройства, многие из которых были украдены, для отправки в Россию без необходимых разрешений на экспорт", – говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, при обыске багажа членов экипажа "Аэрофлота" и других контрабандистов была обнаружена техника "на миллионы долларов". Во время ареста у обвиняемых нашли более 600 тысяч долларов наличными и большое количество электроники.

Из-за расследования Государственный департамент США отозвал около 113 виз сотрудников "Аэрофлота" за их участие в контрабанде.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Сумщине пограничники и СБУ раскрыли две контрабандных схемы на 3 млн гривен с незаконным перемещением товаров через российско-украинскую границу.