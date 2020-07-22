США обвинили Китай в попытке кражи данных по вакцине от COVID-19
Министерство юстиции США обвинило двух китайских хакеров Ли Сяоюя и Донга Цзяжи в работе на Министерство госбезопасности Китая и атаке на исследования о вакцине против коронавируса COVID-19.
Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства. Хакеры якобы изучили уязвимости в системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, кто разрабатывает тест-системы, а также препараты против COVID-19.
Как сообщили в американском Минюсте, хакеры планировали передать информацию правительству КНР и в последнее время изучали уязвимости в компьютерных сетях американских биотех компаний.
Вместе с тем, в ведомстве не уточнили, удалось ли хакерам похитить данные исследований.
Ведомство также утверждает, что хакеры совершали атаки в течение десяти лет, помимо США они затрагивали и другие страны с высокоразвитыми технологиями – Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию.
Хакеров интересовала информация относительно медицинского оборудования и фармацевтики, гражданского и промышленного машиностроения, обороны, бизнеса, образовательного софта. В одном из случаев китайские программисты вымогали у пользователя интернета криптовалюту. Системы они взламывали, используя общеизвестные уязвимости в популярных программах, а также в приложениях для совместной работы.
Минюст, в частности, предъявил хакерам обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до десяти лет заключения). Максимальное наказание по всем пунктам должен назначить конгресс США.
Напомним, американский сенатор Рик Скотт заявил, что Китай якобы пытается "замедлить и саботировать" разработку вакцины от коронавируса на Западе.
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 мая госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться по миру из лаборатории в городе Ухань (Китай).
В отчете разведки Министерства внутренней безопасности США за 1 мая появилась информация о том, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в стране и информацию о том, насколько болезнь заразная, чтобы успеть запастись медикаментами, необходимыми для борьбы с COVID-19.
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об утечке коронавируса с китайской лаборатории, в Пентагоне заверили, что не знают, откуда он взялся.
Госсекретарь США Майк Помпео тоже заверил, что американские власти не нашли подтверждения того, что новый тип коронавируса COVID-19 происходит из лаборатории в китайском городе Ухань.
Президент США Дональд Трамп сказал, что соглашение с Китаем, которая закончила торговую войну, теперь имеет второстепенное значение. Зато американское правительство может ввести новые пошлины против Китая из-за его роли в распространении коронавируса.
Вскоре американский лидер заявил, что не верит, будто Китай мог намеренно начать распространение коронавируса. Вероятно, добавил он, это случилось из-за "некомпетентности".