США не пустили на Генассамблею ООН россиян: в Москве взорвались гневом

Глава комитета Совета Федерации России по международным делам Константин Косачев и еще девять россиян не получили визы США и не смогут посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке.

Они должны были вылететь туда 24 сентября. По этому поводу в России разгорелся грандиозный скандал. Как сообщает "РИА Новости", Косачев уже высказал свое недовольство просрочкой визы.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", – заявил он.

Бурное негодование в связи с инцидентом выразила и спикер МИД России Мария Захарова. Она также обвинила США в неуважении и пригрозила разбирательствами при участии Сергея Лаврова.

"Это возмутительный пример неуважения Соединенными Штатами Америки членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию. Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке", – разразилась возмущениями скандальная дипломат.

Россию не пустили на Генассамблею ООН

Захарова подчеркнула, что американская сторона сослалась на технический характер проблемы и на несоблюдение сроков подачи документов. Она поспешила опровергнуть эту информацию.

"Документы подавали в те сроки, которые были указаны американскими дипломатами. Документы, которые сдавали для оформления раньше (за пару месяцев до вылета), были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", – язвительно огрызнулась она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Спикер МИД России Мария Захарова бурно отреагировала на скандал в ОБСЕ из-за заявлений кремлевских пропагандистов о "российском Крыме". Ее разозлило возмущение украинской и других делегаций.

В этой связи Захарова попыталась язвительно обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, копируя манеру его речи, однако получила остроумный ответ от украинского журналиста Роман Цимбалюка.

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