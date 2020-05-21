США назвали условия выхода из Договора по открытому небу: РФ выдвинули ультиматум

США выйдут из Договора по открытому небу через шесть месяцев, если Россия не начнет соблюдать его условия.

Об этом сообщил секретарь Государственного департамента США Майк Помпео, передает CNBC.

"Через шесть месяцев начиная с завтрашнего дня (22 мая – Ред.) Соединенные Штаты более не будут стороной договора. Однако мы можем пересмотреть наш выход, если Россия вернется к полному соблюдению договора", – сказано в сообщении Госдепа.

Майк Помпео

Помпео обвинил Россию, которая "годами демонстративно и постоянно нарушала договор разными способами". Госсекретарь добавил, что РФ использовала Договор для наведения обычных вооружений на инфраструктуру США и Евросоюза.

Представитель Пентагона Джонатан Хоффман также сообщил, что Россия нарушает условия договора.

"У нас нет никаких объявлений по Договору по открытому небу. Но я могу сказать, что Россия продолжает нарушать свои обязательства в рамках договора", – заявил спикер Минобороны США.

Помпео добавил, что уведомление Штатов о выходе из Договора по открытому небу подадут в пятницу, 22 мая.

Как сообщал OBOZREVATEL, США уведомили международных партнеров о выходе из Договора по открытому небу, который был подписан в 1992 году.