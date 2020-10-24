США назвали главное оружие НАТО в противостоянии с Россией

США считают истребитель пятого поколения F-35 единственным самолетом, который сможет противостоять России в случае возможного конфликта в Европе.

Как говорится в докладе стратегического аналитического центра RAND, в случае боевых действий F-35 смогут прорвать российскую систему ПВО и внести "значительный вклад с первых часов конфликта".

"Возможности НАТО в условиях интенсивного конфликта с Россией улучшатся с появлением в 2020-х годах сотен истребителей пятого поколения", – уверены американские эксперты.

В центре считают, что страны альянса, подписавшие контракт на поставку F-35, должны совершенствовать свой воздушный флот, чтобы в будущем проводить совместные операции с участием нового истребителя.

F-35 – истребитель-бомбардировщик пятого поколения, который, помимо США, состоит на вооружении ряда их союзников (в небольшом количестве). Программа создания Lockheed Martin F-35 Lightning II уже обошлась примерно в $1,5 триллиона – это самая дорогая программа производства оружия в истории.

Как сообщал OBOZREVATEL, самолеты Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) перехватили два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 недалеко от Аляски.