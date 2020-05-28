США назвали дату выхода вакцины от COVID-19: статистика по коронавирусу на 28 мая. Постоянно обновляется

В США анонсировали выход своей вакцины от COVID-19 не ранее ноября-декабря 2020 года. В целом коронавирус в мире заставил начать одновременное испытание 10 препаратов, которые смогут остановить пандемию.

Напомним, по состоянию на 28 мая она охватила уже более 5,7 млн человек. Из них – более 357 тыс. человек умерли и почти 2,5 млн выздоровели. В тройку лидеров стран по заболеваемости входят США (1,7 млн случаев), Бразилия (414 тыс.) и Россия (370 тысяч).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 21 905 человек. Умерли 658 пациентов, выздоровели – 7 995.

Во Всемирной организации здравоохранения признали, что Латинская Америка стала новым эпицентром пандемии коронавируса в мире.

В Чили 111-летняя бабушка поборола COVID-19. Она стала самым пожилым человеком в стране, которому это удалось.

Ученые нашли новый способ предсказывать распространение коронавируса при помощи канализационных вод.

​​​​​​​Главное на 28 мая:

01:30 – В Вашингтоне с 29 мая отменят режим самоизоляции и начнется первый этап возобновления экономической деятельности, заявил мэр столицы Мюриел Баузер.

Будут открыты предприятия розничной торговли, также по предварительной записи возобновят работу салоны красоты. Рестораны смогут обслуживать посетителей на открытом воздухе в случае, если у них есть места на веранде и столики расположены на расстоянии около двух метров. Собрания более 10 человек по-прежнему будут запрещены.

00:48 – В селе Мамаевцы Черновицкой области 24 мая устроили свадьбу на сто человек, несмотря на ограничения из-за эпидемии COVID-19. Полиция составила админпротокол на владельца ресторана, который разрешил провести торжество.

00:29 – В Чили 111-летняя бабушка поборола COVID-19. Хуанита Суньига стала самым пожилым человеком в стране, вылечившимся от коронавируса. Опубликованы ее фото.