США напугали Россию ядерными ракетами в Польше: посыпались угрозы

США допустили размещение своего ядерного оружия в Польше. В ответ в России пригрозили кризисом, подобным Карибскому.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер написала в Twitter, что Польша могла бы разместить американские ядерные ракеты на своей территории в случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь", – отметила она.

Как уточняет "Голос Америки", говоря о "справедливой доле" Польши, посол вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2% ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО.

В свою очередь член Совета Федерации РФ Алексей Пушков в Twitter предостерег США от размещения ядерного оружия в Польше.

"Тем в Вашингтоне и Варшаве, кто мечтает о размещении ядерного оружия США в Польше, надо ознакомиться с историей Карибского кризиса 1962 года. Скорее всего, они о нем вообще не знают или забыли. Разместить такое оружие в Польше – верный путь довести дело до такого же кризиса", – подчеркнул он.

По словам сенатора, в Германии начался бунт против ядерного оружия США.

"Социал-демократы требуют его вывести, ХДС – партия Меркель – мечтает сохранить. А посол США в Варшаве предлагает разместить его в Польше – поближе к России. Забыли про угрозу "ядерной зимы", неучи. Никак в ядерные игрушки не наиграются", – добавил Пушков.

