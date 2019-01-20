США напугали Россию эсминцем в Черном море: что известно о мощном корабле

Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75), который прибыл в Черное море, оборудован мощными крылатыми ракетами и зенитными установками.

О том, что корабль имеет серьезное вооружение, сообщает российское издание Рамблер. Экипаж эсминца, спущенного на воду в 1998 году, составляет 337 человек.

Отмечается, что "Дональд Кук" относится к эскадренным минононосцам ВМС США четвертого поколения с управляемым ракетным оружием. Речь идет о ракетах Tomahawk, которые могут быть снаряжены ядерными боеголовками и поражать цели на расстоянии до 2500 километров.

Эсминец "Дональд Кук"

Помимо этого, сообщается также о наличии в арсенале 127-миллиметровой артиллерийской установки Mark 45, шестиствольных 20-миллиметровых зенитных установок Phalanx, зенитных, противокорабельных и противолодочных ракет, торпед и палубного многоцелевого вертолета Seahawk.

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По данным издания, максимальная длина корабля составляет 153,92 метра, а ширина — 20,1 метра. Donald Cook способен развивать скорость до 32 узлов и совершать плавание дальностью 4400 миль со скоростью 20 узлов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В субботу, 19 января, корабль "Дональд Кук" начал транзит через пролив Дарданеллы по пути к Черному морю.

В Черноморском флоте России заявили о слежении за эсминцем, которое будет осуществляться сторожевым кораблем "Пытливый".

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