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США напугали Россию эсминцем в Черном море: что известно о мощном корабле

4.7тЧитать материал на украинском

Ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75), который прибыл в Черное море, оборудован мощными крылатыми ракетами и зенитными установками.

О том, что корабль имеет серьезное вооружение, сообщает российское издание Рамблер. Экипаж эсминца, спущенного на воду в 1998 году, составляет 337 человек.

Отмечается, что "Дональд Кук" относится к эскадренным минононосцам ВМС США четвертого поколения с управляемым ракетным оружием. Речь идет о ракетах Tomahawk, которые могут быть снаряжены ядерными боеголовками и поражать цели на расстоянии до 2500 километров.

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Эсминец "Дональд Кук"

Эсминец "Дональд Кук"

Помимо этого, сообщается также о наличии в арсенале 127-миллиметровой артиллерийской установки Mark 45, шестиствольных 20-миллиметровых зенитных установок Phalanx, зенитных, противокорабельных и противолодочных ракет, торпед и палубного многоцелевого вертолета Seahawk.

США напугали Россию эсминцем в Черном море: что известно о мощном корабле

YouTube

По данным издания, максимальная длина корабля составляет 153,92 метра, а ширина — 20,1 метра. Donald Cook способен развивать скорость до 32 узлов и совершать плавание дальностью 4400 миль со скоростью 20 узлов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В субботу, 19 января, корабль "Дональд Кук" начал транзит через пролив Дарданеллы по пути к Черному морю.

  • В Черноморском флоте России заявили о слежении за эсминцем, которое будет осуществляться сторожевым кораблем "Пытливый".

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ааааааа. Старый знакомый! Видать команду сменил и утроил запасы трёхведёрных памперсов. Есть у нас опыт "общения" с этим корытом!
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Петров Игорь
Петров Игорь
"""...в Черноморском флоте России заявили о слежении за эсминцем, которое будет осуществляться сторожевым кораблем "Пытливый".""" ...следить надо конечно,мало ли...тут очень важно не пёрднуть или обосраться вдруг в тишине абсолютной...а то придется название менять на "Потливый".
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В Одессе уже побрились и подмылись - ждут.
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