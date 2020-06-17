США направили военный корабль в Черное море. Фото

Американский эсминец USS Porter (DDG 78) класса Arleigh Burke 17 июня выдвинулся в Черное море. Там он будет проводить операции по обеспечению безопасности на море, а также повышать региональную стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками НАТО.

Как сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США, это уже третий заход военного корабля США в Черное море с начала 2020 года и второй именно USS Porter.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами для поддержки взаимных морских интересов в регионе", – сказал командир судна Крейг Тент.

В частности, американский эсминец проведет совместные учения с такими партнерами НАТО, как Украина, Грузия, Турция, Болгария и Румыния.

Эсминец USS Porter Twitter U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

USS Porter направился в Черное море

Корабль проведет учения с Украиной, Грузией, Турцией, Румынией и Болгарией

Американский эсминец USS Porter

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля USS Porter объявил, что выдвинулся из акватории Средиземного моря и вошел в Черное море. Это сразу же вызвало панику в Российской Федерации, и она объявила слежку за боевым судном НАТО.