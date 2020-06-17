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США направили военный корабль в Черное море. Фото

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
1,1 т.
Эсминец ВМС США USS Porter

Эсминец ВМС США USS Porter

Американский эсминец USS Porter (DDG 78) класса Arleigh Burke 17 июня выдвинулся в Черное море. Там он будет проводить операции по обеспечению безопасности на море, а также повышать региональную стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал с союзниками НАТО.

Как сообщает пресс-служба 6-го флота ВМС США, это уже третий заход военного корабля США в Черное море с начала 2020 года и второй именно USS Porter.

"Присутствие USS Porter в Черном море имеет решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства. USS Porter и его команда с нетерпением ожидают совместной работы в Черном море вместе с нашими союзниками и партнерами для поддержки взаимных морских интересов в регионе", – сказал командир судна Крейг Тент.

В частности, американский эсминец проведет совместные учения с такими партнерами НАТО, как Украина, Грузия, Турция, Болгария и Румыния.

Эсминец USS Porter

Эсминец USS Porter

USS Porter направился в Черное море

USS Porter направился в Черное море

Корабль проведет учения с Украиной, Грузией, Турцией, Румынией и Болгарией

Корабль проведет учения с Украиной, Грузией, Турцией, Румынией и Болгарией

Американский эсминец USS Porter

Американский эсминец USS Porter

США направили военный корабль в Черное море. Фото

США направили военный корабль в Черное море. Фото

США направили военный корабль в Черное море. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 апреля USS Porter объявил, что выдвинулся из акватории Средиземного моря и вошел в Черное море. Это сразу же вызвало панику в Российской Федерации, и она объявила слежку за боевым судном НАТО.

СШАНАТОЧерное море
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  1. /Мир