США подтвердили ракетные обстрелы баз в Ираке и подготовили мощный ответ

Военная коалиция во главе с США, воюющая с "Исламским государством", утром в воскресенье, 5 января, подтвердила, что в субботу ночью было совершено два нападения возле иракских баз, на которых размещались ее войска.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных. Отмечается, что пострадавших нет, однако такие атаки потенциально опасны для иракского гражданского населения.

"В ночь на 4 января в районе иракских баз, где находятся войска коалиции в Багдаде и Баладе, произошли два ракетных обстрела, в общей сложности 13 нападений за последние два месяца", – заявил военный представитель коалиции полковник Майлс Б. Каггинс III.

В Ираке атаковали базы США: срочно переброшены войска РИА Новости

Телеканал Al Arabiya ранее сообщил, что вечером 4 января две ракеты взорвались в районе базы ВВС Балад к северу от столицы. Этот аэродром используется американскими военными.

Как пишет Associated Press, в связи с этим Соединенные Штаты приступили к переброске в Кувейт военнослужащих из состава 82-й воздушно-десантной дивизии, расквартированной в Северной Каролине.

По словам представителя дивизии подполковника Майка Бернса, в течение нескольких дней 3,5 тыс. десантников присоединятся к еще 700 военнослужащим, которых отправили в Кувейт ранее.

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