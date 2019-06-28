США направили в Черное море военные корабли: что происходит

США направили в Одессу новейший десантный катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64 для участия в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2019", начало которых запланировано на 1 июля.

Корабль прошел через протоку Босфор по пути в Черное море, сообщает "Думская", Предположительно, 29-30 июня, он доставит морпехов в порт Одессы.

По легенде учений, в которых задействуют корабли США, вражеские силы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай.

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

Думская

USNS Yuma сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается. Это восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

The Maritime Executive

Думская

on.od.ua

По легенде учений, в которых задействуют корабли США, вражеские силы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай.

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

USS Carney DDG64 Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черном море в рамках ежемесячной поддержки НАТО побывал ракетный эсминец Военно-морских сил США "Росс".

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