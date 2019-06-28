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США направили в Черное море военные корабли: что происходит

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США направили в Одессу новейший десантный катамаран USNS Yuma и ракетный эсминец USS Carney DDG64 для участия в предстоящих международных учениях "Си Бриз-2019", начало которых запланировано на 1 июля.

Корабль прошел через протоку Босфор по пути в Черное море, сообщает "Думская", Предположительно, 29-30 июня, он доставит морпехов в порт Одессы.

По легенде учений, в которых задействуют корабли США, вражеские силы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай.

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США направили в Черное море военные корабли: что происходит

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

США направили в Черное море военные корабли: что происходит

Думская

USNS Yuma сделан из легкого алюминиевого сплава и специально не окрашивается. Это восьмой по счету экспедиционный быстроходный транспорт класса Spearhead. Спущен на воду в 2016 году, в эксплуатации с конца апреля 2017 года. Длина 103 метра, ширина 28,5 метров.

Может взять на борт больше 300 морпехов и около 550 тонн различного снаряжения, в том числе боевую технику и танки. Осадка около 4 метров, что позволяет действовать на мелководье. Есть вертолетная площадка.

США направили в Черное море военные корабли: что происходит

The Maritime Executive

США направили в Черное море военные корабли: что происходит

Думская

США направили в Черное море военные корабли: что происходит

on.od.ua

По легенде учений, в которых задействуют корабли США, вражеские силы будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай.

В морском компоненте в ходе учений запланированы артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

USS Carney DDG64

USS Carney DDG64

Думская

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черном море в рамках ежемесячной поддержки НАТО побывал ракетный эсминец Военно-морских сил США "Росс".

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Место
Украина
Теги
СШАЧерное море
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Абу-Даби, 2 октября. Хуситы, представляющие одну из воюющих сторон в Йемене, поразили противокорабельной ракетой новейший американский гибридный катамаран HMS-2 Swift в Красном море. Тысячетонное судно было арендовано правительством Объединенных Арабских Эмиратов, для участия в морской блокаде Йемена и перевозки войск интервентов. Ранее ВМС США вовсю хвалились непотопляемостью и мощью своего чудо-оружия.https://riafan.ru/560265-raketa-husitov-unichtozhila-noveishii-voennyi-katamaran-ssha-v-krasnom-more
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Уничтожение американского гибридного катамарана попало на видео Цитировать в комментарии Сообщить об опечатке В интернете появилось видео уничтожения в Красном море американского гибридного катамарана HSV-2 Swift, арендованного правительством Объединенных Арабских Эмиратов. На выложенном в соцсети ролике подробно показаны приготовления станции наведения к атаке. Запечатлен также момент запуска и попадания ракеты в американский катамаран. После взрыва судно охватывает пламя и становится ясно, что даже если оно не потоплено, то получило серьезные повреждения.Уничтожение американского гибридного катамарана попало на видео Цитировать в комментарии Сообщить об опечатке В интернете появилось видео уничтожения в Красном море американского гибридного катамарана HSV-2 Swift, арендованного правительством Объединенных Арабских Эмиратов. На выложенном в соцсети ролике подробно показаны приготовления станции наведения к атаке. Запечатлен также момент запуска и попадания ракеты в американский катамаран. После взрыва судно охватывает пламя и становится ясно, что даже если оно не потоплено, то получило серьезные повреждения.Уничтожение американского гибридного катамарана попало на видео Цитировать в комментарии Сообщить об опечатке В интернете появилось видео уничтожения в Красном море американского гибридного катамарана HSV-2 Swift, арендованного правительством Объединенных Арабских Эмиратов. На выложенном в соцсети ролике подробно показаны приготовления станции наведения к атаке. Запечатлен также момент запуска и попадания ракеты в американский катамаран. После взрыва судно охватывает пламя и становится ясно, что даже если оно не потоплено, то получило серьезные повреждения.https://rg.ru/2016/10/13/unichtozhenie-amerikanskogo-gibridnogo-katamarana-popalo-na-video.html
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Если прошли Босфор то уже в Черном море, а не по пути в Черное море.
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