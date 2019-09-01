США нанесли удар по "Аль-Каиде" в Сирии: Россия в гневе

В субботу, 31 августа, США нанесли удар по позициям "Аль-Каиды" в сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли 40 боевиков.

Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, в котором уточняется, что атака была нацелена на зачистку руководства экстремистской группировки, которая ответственна за "нападения, ставящие под угрозу жизни людей".

"Эта операция была направлена на руководителей Кль-Каиды, которые ответственны за нападения, угрожающие гражданам США, нашим партнерам и ни в чем не повинному гражданскому населению", – сказал руководитель Центрального командования, полковник Эрл Браун.

США нанесли удар по Аль-Каиде в Сирии pixabay

Уточняется, что северо-восточная часть Сирии остается убежищем, в котором боевики координируют террористическую деятельность.

"С нашими союзниками и партнерами мы продолжим наносить удары по жестоким экстремистам, чтобы они не могли использовать Сирию в качестве убежища", – добавил подполковник.

В свою очередь, российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, который входит в состав Минобороны РФ, раскритиковал США за атаку, передает Интерфакс.

akdat.com

Уточняется, что удар был нанесен в зоне деэскалации между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая, принеся "многочисленные жертвы и разрушения". Военные РФ считают, что США поставили под угрозу сохранение режима прекращения огня в Идлибе. Также в ведомстве пожаловались, что с Россией никто не советовался.

"Подобные действия США, на фоне регулярных обвинений со стороны Вашингтона в адрес Российской Федерации и Сирийской Арабской Республики о якобы в неизбирательном применении авиации в зоне деэскалации Идлиб, вызывают недоумение", – заявили в центре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее войска Башара Асада и его российских союзников нанесли массированные авиаудары по сирийской провинции Идлиб, в результате чего погибли минимум 10 человек.

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