США ударили новыми санкциями по России из-за Украины: подробности

США ужесточили санкции в отношении России из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов государства. В санкционный список добавили 8 компаний и 6 физических лиц, в том числе замглавы погранслужбы РФ Геннадия Медведева.

Также под санкции попали "зампредседателя Центризбиркома ДНР" Алексей Найденко, "и.о. главы ЦИК ДНР" Владимир Высоцкий, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, руководитель пограничного управления спецслужбы по Крыму Сергей Станкевич и его заместитель Андрей Шеин.

Среди компаний, против которых ввели санкции, оказались: приборостроительный концерн "Океанприбор", машиностроительные заводы "Фиолент" и "Звезда", производитель композитных изделий "Судокомпозит", компания "Новые проекты", имеющая лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма, застройщик "Консоль-строй", "Ярославский судостроительный завод" и Зеленодольский завод имени А. М. Горького.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп принял решение о продлении еще на год санкций против РФ, введенных в 2014 году из-за ее вторжения и агрессии против Украины.

Помимо граждан России и главарей оккупированных территорий, по данным Белого дома, санкции должны затронуть также окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Также в США всерьез заинтересовались доходами президента России Владимира Путина. Двое сенаторов уже зарегистрировали проект закона, который предусматривает проверку финансовых активов президента РФ.

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