Главная Новости
Мова Язык
Политика Экономика

/ Новости мира

США намерены "ударить" по Турции из-за ракетных комплексов РФ: что известно

232 Читать материал на украинском

США намерены ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как передает "РИА Новости", администрация президента Штатов Дональда Трампа уже определилась с пакетом санкций.

Отмечается, что Вашингтон планирует дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".

Новости
"Вопрос закрыт": Эрдоган жестко ответил Трампу из-за России

США намерены "ударить" по Турции из-за ракетных комплексов РФ: что известно

Пресс-служба Минобороны Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ прокомментировала поставку первой партии элементов российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию, которая входит в НАТО.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel