США намерены "ударить" по Турции из-за ракетных комплексов РФ: что известно

США намерены ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как передает "РИА Новости", администрация президента Штатов Дональда Трампа уже определилась с пакетом санкций.

Отмечается, что Вашингтон планирует дождаться годовщины состоявшейся в 2016 году попытки госпереворота в Турции, чтобы "избежать разжигания дальнейших спекуляций о том, что США несут ответственность за восстание".

Пресс-служба Минобороны Турции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ прокомментировала поставку первой партии элементов российских зенитных ракетных комплексов С-400 в Турцию, которая входит в НАТО.

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